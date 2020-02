Més control veterinari als Tres Tombs pel benestar dels cavalls

A la festa dels Tres Tombs d'aquest diumenge hi haurà tres veterinaris per controlar la salut dels cavalls.

Laura Mangas

14.02.2020 | 04:00

L'Ajuntament, l'Associació Cultural Amics de Sant Antoni de Terrassa han assolit un acord per ampliar les mesures de control del benestar animal que s'anaven fent els darrers anys a la festa dels Tres Tombs. Aquest diumenge, tres veterinaris controlaran l'estat dels animals, hi haurà la possibilitat de fer proves d'alcoholèmia als genets i traginers i es gravarà en vídeo a alguns èquids per analitzar amb posterioritat les imatges i avaluar si pateixen ...