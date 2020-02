Matalàs de botellons al Parc de Vallparadís

14.02.2020 | 04:00

Veïns de la zona d'habitatges més pròxima i assidus del parc denuncien que el matalàs en qüestió ha canviat diverses vegades de lloc. L'han canviat d'ubicació, per descomptat, els seus usuaris nocturns, que l'utilitzen per a acomodar-se en el terra mentre degusten begudes espirituoses en botellons a l'aire lliure en el Parc de Vallparadís. La imatge d'aquesta fotonotícia va ser presa ahir en el tram del parc més pròxim al carrer de Sant Joan, del que part la senda. Aquest sector del Centre no és l'únic on es duen a terme botellons en el Parc de Vallparadís diversos dies a la setmana.