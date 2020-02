Neix la plataforma Feministes Terrassa

14.02.2020 | 12:40

El Casal de la Dona ha acollit aquest matí la presentació de Feministes Terrassa, un grup de nova creació integrat per partits polítics, sindicats i col·lectiu de dones amb segell d'ideologia feminista i d'esquerres. En formen part, de moment, les entitats Casal de la Dona, Dones de Ca N'Anglada, Dones d'Ègara, LGTBI, Amunt Dona, Dones Musulmanes Feministes, CNT, ERC, TEC, Jovent Republicà, PSUC Viu, i l'agrupació Esquerres de Terrassa, que integra Tot per Terrassa, PSC, Podem, IVE, EUIA, CCOO, UGT, Federalistes d'Esquerres, Periodistes Parem Terrassa i RECAV). Durant l'acte, Mercè Gómez, membre de la plataforma, ha explicat que l'objectiu de la plataforma és agrupar el màxim de sensibilitats per treballar a favor de la igualtat.