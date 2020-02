L'Ampa de l'Abat Marcet rebutja el tancament d'un grup de P3

14.02.2020 | 12:41

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (Ampa) de l'Escola Abat Marcet s'està mobilitzant contra el tancament d'un grup de P3 al centre públic pel curs vinent. Segons ha explicat Joaquín Fernández del Viso, membre de l'Ampa, la proposta que vol prendre Educació ve motivada per la baixa natalitat. Els pares, però, creuen que no està justificada perquè l'escola pot seguir omplint les dues línies que ofereix, especialment perquè també rep matrícula viva. Han afegit també que una mesura d'aquest tipus, sense consensuar, no afavoreix la lluita contra la segregació escolar. Actualment, l'Abat Marcet compta amb 47 alumnes de P3.