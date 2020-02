Quinze nous trens el 2021

13.02.2020 | 04:00

Els 38,2 milions que la Generalitat destina aquest 2020 a Ferrocarrils a la comarca del Vallès corresponen a la part proporcional dels 15 nous trens que circularan per la línia vallesana a partir de 2021. La partida permetrà també realitzar unes obres als tallers de FGC a Rubí i finançar diversos treballs a les vies i a la infraestructura. L'arribada dels nous trens el 2021 permetrà la circulació d'un tren cada 5 minuts a la línia Barcelona-Vallès i un tren cada 2,5 minuts amb destí a Sant Cugat. FGC espera que aquesta millora en la freqüència de pas permeti assolir els 90 milions de viatges al Vallès. Del gruix dels 125,7 milions que la Generalitat invertirà a la comarca aquest any, un 86,3 per cent aniran a càrrec dels departaments de Salut i Territori. La tercera partida més important, després de la C58 i FGC, són 5,8 milions pel Consorci Laboratori de Llum Sincrotó.