Dues persones ateses després d'un incendi 

13.02.2020 | 04:00

Dues persones van ser ateses ahir per possibles intoxicacions per inhalació de fum d'un incendi. El foc es va declarar en la cuina d'un habitatge situat al carrer de Calaf, en el sector de les Arenes-la Grípia-Can Montllor.

Els serveis d'emergències van rebre l'alerta a la 1.10 de la matinada. L'incendi tenia lloc prop de la confluència del carrer de Calaf amb el del Tibidabo.

Es percebia una forta olor de gas, segons els testimonis. Dues dotacions de Bombers de la Generalitat van acudir a la zona. Van tallar la clau de pas del gas i van ventilar l'immoble. A les Arenes es van presentar també efectius de la Policia Municipal per fer tasques de recolzament.

El resident a l'habitatge ja havia apagat l'incendi, que s'havia originat en la cuina per una paella deixada al foc. Les dues persones assistides per personal sanitari no degueren ser traslladades a cap hospital. L'incendi va causar danys al domicili: a la campana extractora de fums i al mobiliari de la cuina. El fum va afectar la resta de l'habitatge.