Denúncia de TeC: "Cap millora a Eco-equip amb el canvi de govern"

13.02.2020 | 11:51

La formació Terrassa en Comú (TeC) ha denunciat que el canvi de govern, format ara per TxT i ERC, no ha suposat "ni la més mínima millora" del servei de neteja i recollida de residus que presta l'empresa municipal Eco-equip.

TeC, després de constatar mancances en la gestió, es queixa que el nou executiu local "segueix fent el que feia el govern anterior, apujar la taxa de residus, no aplicar cap pla de millora i seguir sense invertir el 2% de la taxa en prevenció i sensibilització".