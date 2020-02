Baixen un malalt amb l'escala de Bombers

13.02.2020 | 04:00

La persona era de gran envergadura i no era possible baixar-la al carrer pel mètode tradicional, escales avall. Els bombers van haver d'ajudar el dimarts als serveis sanitaris a treure a una persona malalta del seu domicili, a Sant Llorenç.

La intervenció es va desenvolupar a la nit. Els bombers van ser avisats poc abans de les deu: se sol·licitava el seu concurs en auxili del SEM per a portar al carrer a una persona que necessitava ser traslladada a un centre sanitari. El personal del SEM no podia baixar-la per les escales del bloc, al carrer del Canal del Forn del Cargol. Els bombers van treballar durant una hora en l'actuació. Van ajudar a baixar al malalt amb el camió escala.