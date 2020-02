El trànsit a la Rambla es restituirà a mitjans de març

Laura Mangas

12.02.2020 | 04:00

La normal circulació dels autobusos pel carril de pujada de la Rambla es restablirà a mitjans de març, o tocant a final de mes, a tot tardar. Aquest és la previsió amb què treballa l'Ajuntament. La trajectòria dels vehicles que circulen per la Rambla, a l'altura del portal de Sant Roc, dibuixa des de finals d'octubre una "s" per evitar trepitjar la coberta del pàrquing i no aprofundir en els greus problemes d'inestabilitat que ...