12.02.2020 | 04:00

Els bombers van rescatar en la matinada d'ahir a una persona que havia sofert una caiguda a casa seva i no podia incorporar-se. El rescat va tenir lloc a les tres de la matinada en un domicili situat al carrer de Francisco de Vitoria, a Can Boada. Els efectius de bombers que van acudir a l'edifici van entrar en l'habitatge per un balcó. L'habitant del pis tenia posades les claus per dins.