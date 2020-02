Imputat després de mutiplicar per quatre la taxa màxima d'alcoholèmia permesa

12.02.2020 | 04:00

Va quedar imputat per un delicte contra la seguretat del trànsit. La Policia Municipal el va enxampar dissabte, a les 5.40 de la matinada, a l'avinguda de les Glòries Catalanes

El va fer bufar i les proves es van saldar amb un resultat molt alt: 1,10 mil·ligrams, més de quatre vegades la taxa màxima permesa. Aquesta intervenció de la Policia Municipal va tenir lloc prop del carrer de l'Agricultura.

Una altra semblant la van realitzar uns agents locals dilluns, a les 2.15 de la matinada, amb un vehicle que van aturar quan circulava de manera erràtica per l'avinguda de Jaume I, a l'alçada del carrer Ample.

En realitzar-li la prova d'alcoholèmia al conductor, aquest va donar un resultat de 0,88 mil·ligrams. Traslladat a la Prefectura, els resultats de la prova evidencial van ser de 0,97 i 0,95.

L'infractor també serà investigat per un delicte contra la seguretat vial.