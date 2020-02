Els Tres Tombs arriben diumenge amb control d'alcoholèmia i filmació dels cavalls

Un carruatge de cavalls a la darrera Festa dels Tres Tombs, al seu pas per la Rambla d'Ègara.

Un carruatge de cavalls a la darrera Festa dels Tres Tombs, al seu pas per la Rambla d'Ègara. lluís Clotet

12.02.2020 | 18:44

Terrassa acollirà diumenge la tradicional Festa dels Tres Tombs, que aquesta edició arriba precedida d'un acord de mesures per a la seguretat i el benestar dels animals. Amb l'objectiu que cap cavall pateixi, hi haurà control de les cartilles d'origen dels animals, control veterinari a l'inici i al final de la passejada, inspecció dels vehicles i un equip de dos veterinaris garantirà la salut dels animals participants. Les mesures inclouen la possibilitat que la Policia Municipal faci controls d'alcoholèmia als janets participants, una proposta dels organitzadors. També es realitzarà una gravació a tres cavalls participants, escollits pels veterinaris, per fer seguiment del seu estat.