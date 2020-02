Distintiu "verd" per a La Seu i la Casa Alegre

Redacció

12.02.2020 | 04:00

La Seu d'Ègara i la Casa Alegre de Sagrera, integrades al Museu de Terrassa, han rebut enguany el distintiu Biosphere, de compromís amb la sostenibilitat, impulsat per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, amb el suport de l'Institut de Turisme Responsable (ITR).Aquest distintiu estableix una metodologia per garantir la qualitat i la sostenibilitat dels serveis turístics d'una destinació. Els objectius principals d'aquest distintiu internacional passen "per fomentar les ...