La Diputació presenta les línies de suport als municipis

Redacció

12.02.2020 | 04:00

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, va reunir ahir a representants electes de 311 municipis per presentar les línies de suport als ajuntaments. En un acte a l'Institut del Teatre, la presidenta va anunciar que complirà amb els compromisos adquirits per "l'anterior equip de govern" i que hi compta amb la garantia del pressupost de la institució, aprovat el passat mes de desembre "sense cap vot en contra" va ...