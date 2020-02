La concertada rebutja el decret d'oferta de places i admissió d'alumne

Mercè Boladeras

12.02.2020 | 09:45

El dilluns va visitar Terrassa el conseller d'Educació, Josep Bargalló, per firmar un protocol de col·laboració per tirar endavant la construcció de l'Ins-escola Sala i Badrinas. La seva estada aquí, on va mantenir reunions amb l'Escola Sala i Badrinas i l'INS Santa Eulàlia, va coincidir en mig de la polèmica sobre els projectes de decret de l'oferta educativa i de l'admissió d'alumnes que ...