Augmenta l'alumnat estranger nouvingut

12.02.2020 | 09:47

Les mesures que ha pres Terrassa sobre la reserva de places, juntament amb ràtios més baixes, volen afavorir la equitat en una ciutat on ha tornat a remuntar l'alumnat estranger nouvingut.

El curs 2018-19 van demanar plaça 599 alumnes, dels quals 430 eren per infantil i primària i la resta per secundària

Els de primària i infantil es van escolaritzar majoritàriament a la pública (75%) i també els de secundària (54%).

Els alumnes nouvinguts procedien de llocs diferents. Els 430 d'infantil i primària han vingut d'Amèrica (46%), Àfrica (40%), Àsia (7%) i Europa (7%). Els 169 de secundària venien d'Amèrica (59%), Àfrica (33%), Àsia (4%) i Europa (4%).

Les dades són extretes de l'informe del Consell Escolar Municipal que es va presentar el novembre.