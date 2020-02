Nova etapa per a la construcció de centres educatius

Mercè Boladeras

11.02.2020 | 04:00

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, van signar ahir a l'Ajuntament un protocol de col·laboració per l'execució de les obres de l'Institut-escola Sala i Badrinas en l'antiga fàbrica del mateix nom al segle XX. Aquest protocol es concretarà aviat en un conveni que fixarà les condiciones de cooperació de cada una de les dues administracions, per tirar endavant aquest equipament anhelat per ...