Cs proposa premiar el cens d'animals amb kits per recollir excrements

Terrassa disposa d'un registre municipal per comptabilitzar els animals domèstics que hi ha a la ciutat.

Terrassa disposa d'un registre municipal per comptabilitzar els animals domèstics que hi ha a la ciutat.

Redacció

11.02.2020 | 04:00

El grup municipal de Cs proposa fomentar el cens d'animals domèstics amb kits gratuïts per a recollir deposicions i netejar l'orina. El portaveu de la formació, Javier González, llença la idea de realitzar una campanya municipal per "premiar als propietaris de gossos que inscriguin a les seves mascotes en el cens municipal amb kits gratuïts per a recollir les deposicions sòlides i netejar l'orina dels carrers".La iniciativa, que es ...