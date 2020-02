Un conductor ebri xoca contra un semàfor a l'avinguda del Vallès

11.02.2020 | 04:00

Uns agents van veure el cotxe i es van aturar. Diumenge, a les 6.40 del matí, una dotació de la Policia Municipal es va trobar amb un

vehicle que havia col·lidit amb un semàfor a la cruïlla de l'avinguda del Vallès amb el carrer de Matagalls. El agents van sotmetre al conductor a la prova estimativa d'alcoholèmia, en la qual va donar un resultat de 0,62 mil·ligrams. A les proves evidencials,

realitzades a Prefectura, el resultat va ser de 0,63. Els guàrdies van tramitar denúncies per conduir sota els efectes de l'alcohol i per no tenir l'assegurança obligatòria contractada. El semàfor danyat a conseqüència de l'impacte va quedar senyalitzat.