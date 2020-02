Govern i Ajuntament signen un protocol per construir l'INS Sala i Badrinas

10.02.2020 | 13:06

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, han signat aquest migdia un protocol de col·laboració per la construcció del nou Institut-Escola Sala i Badrinas. El protocol es concretarà més endavant en un conveni que fixarà les condicions de cada administració per l'execució de les obres del nou equipament al solar de l'antiga fàbrica al carrer Prim. D'entrada, l'alcalde ha explicat que l'Ajuntament s'encarregarà de la redacció del projecte i la gestió de la seva execució amb un cost inicial de 300 mil euros que ja estan assignats en el pressupost de 2020. Aquesta és la primera vegada que Ajuntament i Educació signen un acord d'aquestes característiques. Bargalló i Ballart es van mostrar satisfets i van explicar que ens posa de manifest la voluntat de ser corresponsables en un servei, l'educació, que consideren compartit. L'acord va formar part d'una visita del conseller a la ciutat, que va incloure l'Escola Sala i Badrinas i els terrenys del futur INS-Escola al carrer Prim, així com l'INS Santa Eulàlia.