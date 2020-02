Devoció i coets pels sants patrons de Fiñana a Terrassa

Santi Palos

10.02.2020 | 12:06

Sant Sebastià i Sant Anton han tornat a recórrer, aquest diumenge, un any més, els carrers del barri de Torre-sana. Sota un cel blau, amb bon temps, s'ha desenvolupat la processó que la Hermandad Andaluza de San Sebastián en Terrassa organitza com a acte central dels tres dies de les seves festes patronals. Acabada la missa de migdia a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, plena de gom a gom, les imatges dels sants patrons d'aquesta localitat andalusa han sortit de l'església i han començat el seu recorregut enfilant cap el carrer de Saragossa.

Sant Anton, més petit, anava davant; després Sant Sebastià, la Banda Municipal de Música de Fiñana, i, al darrere, el nombros públic assistent. Tal com a Fiñana, durant tot el recorregut s'han anat llançant coets, tant des de la mateixa processó com des de la plaça Major de Torre-sana, on s'ha fet esclatar, amb els sants al seu escenari, la traca final. Aquest acte solemne alhora que festiu i emotiu, que ha durat una hora i escaig, ha comptat amb la presencia dels alcaldes de Terrassa i Fiñana, Jordi Ballart i Rafael Montes, que també han disparat coets durant el recorregut.