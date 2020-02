Serveis a banda i banda

08.02.2020 | 04:00

El barri de Les Fonts el componen gairebé 5.300 veïns, quasi 3 mil viuen al sector de Terrassa i 2.300, a Sant Quirze. Els residents estan acostumats al fet que el padró els situï en un municipi, però a rebre serveis i utilitzar equipaments d'un ajuntament i l'altre. Per exemple, el CAP de referència està a Can Parellada, així com l'institut, que és l'INS Ègara. També a Terrassa pertany l'estació de Ferrocarrils, l'oficina de Correus, dues oficines de farmàcia, la parròquia o el centre social de l'Associació de Propietaris i Veïns on es fan moltes activitats. El servei de taxi també és cobert pels taxistes egarencs. Hi ha dues línies de bus de Terrassa que passen pel barri, així com la línia interurbana entre Barcelona i Terrassa. Al terme de Sant Quirze pertany l'escola, un poliesportiu, la piscina i el centre cívic Torre Julià, entre altres equipaments. Malgrat que amb els anys els dos ajuntaments han anat coordinant-se en els serveis, encara hi ha que es presten per separat. És el cas de la recollida de residus, tot i que, en alguns casos, els camions de Terrassa s'encarreguen de la recollida en alguns carrers de Sant Quirze per optimitzar la ruta. Els veïns conviuen amb altres peculiaritats, com el fet d'estar dividits per la riera de Rubí, la carretera de Rubí i la línia de Ferrocarrils, que dibuixa un mosaic de nuclis dispersos.