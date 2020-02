El joc Survival Zombie aterrarà aquesta nit amb sis hores intenses

08.02.2020 | 04:00

Aquesta nit,a partir de les nou, arriba el joc de supervivència anomenat Survival Zombie. Es tracta de passar sis hores d'entreteniment dins d'un recinte que han envaït els zombies i l'objectiu dels participants no és cap altre que el de sobreviure. El Survival Zombie es podrà gaudir al Campo Troken C.Q.B. que està situat a prop del barri de Can Trias. Per aquesta edició, pes pot participar a partir dels 10 anys. El participant haurà de superar una sèrie de proves sense que cap zombi l'atrapi. ...