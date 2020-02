ERC suspèn l'acte a la Casa del Poble per la inseguretat del terra

Laura Hernández

08.02.2020 | 04:00

"Anys mirant a munt per por que caigués l'edifici i ara resulta que el risc estava a terra". Amb aquesta frase explicava ahir la presidenta local d'ERC, Xènia Albà, la perplexitat del partit quan ahir matí es va veure obligat a suspendre l'acte reivindicatiu programat per aquest migdia a la Casa del Poble. Els republicans havien organitzat un vermut popular i musical al solar del carrer Cremat per reivindicat la restitució de la propietat, ...