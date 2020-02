Ballart: "Si és perjudicial per als veïns, farem marxa enrere"

El futur d'un nucli amb una forta identitat

Laura Mangas

08.02.2020 | 04:00

Si es determina que és perjudicial per als veïns, no tindrem cap inconvenient a fer marxa enrere". Són paraules de l'alcalde, Jordi Ballart, coneixedor de l'agitació que viu el barri de Les Fonts davant l'annexió a Terrassa del nucli que ara pertany a Sant Quirze del Vallès. Així i tot, l'alcalde demana "calma" i assegura que abans de prendre la decisió definitiva "hi haurà un procés participatiu" per poder escoltar la veu dels residents.Ballart explica que els processos de segregació d'un ...