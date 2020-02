502 atencions per violència masclista el 2019

08.02.2020 | 04:00

El servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Polítiques de Gènere va atendre durant 2019 un total de 955 dones, 502 de les quals es trobaven amb situació de violència masclista i va fer un total de 2.945 atencions presencials. Més de la meitat d'aquestes atencions (1.591) les van fer les psicòlogues del servei. La resta d'atencions presencials van anar a càrrec dels serveis d'acollida (434), assessorament jurídic (466), i inserció laboral (307), assessorament laboral (26) i mediació cultural (121). A banda de les consultes presencials, el SIAD va fer al llarg de l'any passat més d'un miler de gestions i accions de coordinació relacionades amb l'atenció a aquestes 955 dones. Sovint, també cal intervenir en altres persones de l'àmbit de la víctima, sobretot en els casos més greus, i especialment quan hi ha un feminicidi, que pot arribar a comportar atenció psicològica a diferents persones de la família, intervenció en centres escolars, etcètera. Per altra banda, el servei específic per infants i joves, va programar 221 cites presencials i 125 més amb famílies, per atendre un total de deu nenes i noies en situació de violència masclista i 16 fills i filles de dones en situació de violència masclista. També va fer, en relació amb els casos amb menors, 280 accions de coordinació i assessorament per via telefònica i un centenar d'atencions, entre presencials i virtuals, a professionals relacionats.