El SAT organitza una jornada de suport a Erik

07.02.2020 | 04:00

Solidaritat Antirepressiva de Terrassa (SAT) organitza dissabte una jornada de suport al jove terrassenc Erik, una de les persones encausades per les mobilitzacions contra la sentència del procés. La cita és a les 12 del migdia a la Plaça del Rector Homs, on han programat una xerrada en la qual participaran representants del moviment i familiar dels encausats procedents de diferents municipis. A les 14 hores hi haurà un dinar popular i a les 18 hores un concert. El programa inclou la creació de grafitis i tallers infantils.