La inseguretat del paviment de la Casa del Poble obliga a suspendre l'acte d'ERC

Laura Hernández

07.02.2020 | 16:24

Esquerra Republicana de Catalunya ha suspès l'acte reivindicatiu programat per demà a migdia a la Casa del Poble, després que el tècnics responsables de l'enderroc de l'edifici hagin alertat de la inseguretat del subsòl. Durant els treballs de demolició, la roda d'una màquina es va esfondrar al terra i ara s'haurà d'investigar si sota l'històric edifici del carrer Cremat hi ha restes medievals o senzillament una canonada.

L'alerta ha saltat aquest matí, arran de la publicació de l'acte reivindicatiu d'ERC a Diari de Terrassa, El partit havia convocat un vermut musical per reclamar la restitució de la propietat confiscada pel franquisme. Ara, l'activitat queda suspesa a l'espera que el terra de la Casa del Poble sigui segur per acollir un grup nombrós de persones.