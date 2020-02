ERC reobre dissabte la Casa del Poble amb un vermut popular

El solar anteriorment ocupat per la Casa del Poble. Al fons, la façana del carrer Cremat.

El solar anteriorment ocupat per la Casa del Poble. Al fons, la façana del carrer Cremat. Nebridi Aróztegui

Laura Hernández

07.02.2020 | 04:00

La Casa del Poble tornarà a obrir portes dissabte a migdia per un vermut reivindicatiu. La ciutadania podrà accedir al solar de la històrica seu republicana, de la que en aquest moment només es conserva la façana. El Ministeri de Treball, actual propietari legal de la finca, ha procedit a la demolició per l'estat ruïnós que presentava.ERC ha organitzat un vermut popular i musical a les 12 del migdia per reclamar la restitució del ...