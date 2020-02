Els tràmits per via telemàtica es disparen a l'Ajuntament el 2019

Redacció

07.02.2020 | 04:00

L'any passat les gestions municipals per via electrònica fetes per ciutadans i empreses van augmentar gairebé un 20 per cent i ja suposen un 58 per cent de totes les entrades del registre municipal. En total, l'Ajuntament va rebre 107.000 gestions per via electrònica.Només en cinc anys els tràmits per internet s'han duplicat a la ciutat, on s'han multiplicat per deu des de 2008. Aquest increment de gestions per part de la ciutadania, les entitats i les ...