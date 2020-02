La dansa embelleix l'edifici dels antics jutjats

07.02.2020 | 13:20

Els ciutadans que caminen avui per la Rambla i han passat per davant dels antics jutjats han observat que una paret de l'edifici s'ha embellit amb una gran lona amb una fotografia d'una ballarina de clàssic de l'American Ballet sota el rètol de Terrassa, ciutat de la dansa. La iniciativa ha estat del Centre Cultural de Terrassa que ha considerat que calia donar una nova imatge a aquest vell i deteriorat edifici del Centre, que està tancat des de 2009 sense cap servei. L'entitat ha explicat que la setmana vinent també hi posarà una altra imatge similar amb un ballarí de la mateixa companyia a la part de l'edifici que mira la plaça Ricard Camí. El Centre Cultural ha escollit la dansa com a icona donat que la temporada que ofereix d'aquesta disciplina artística és una referència a la ciutat i fora d'ella.