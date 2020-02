Una conductora dóna positiu després de l'avís de la seva empresa a la policia

07.02.2020 | 04:00

Va ser la pròpia empresa on treballava la conductora la que va alertar la Policia Municipal. I uns agents van trobar la conductora. Possiblement així es van evitar mals majors. En efecte, com creia l'empresa, la dona anava èbria, o hi havia possibilitat que agafés de nou el vehicle. La companyia va avisar la policia a les 10.55 del matí de dimecres: informava que una de les seves conductores podria estar conduint en estat ebri, informant de la ubicació d'aquesta persona, al carrer del Germà Joaquim, a l'alçada del carrer d'Àngel Guimerà (barri de Can Palet). Una dotació policial va acudir al lloc esmentat i va realitzar el control preventiu d'alcoholèmia a la conductora, que va donar un resultat positiu de 0,78 mil·ligrams en la prova estimativa. Per aquest motiu, es va procedir a la immobilització del vehicle fins a l'arribada d'un conductor autoritzat.