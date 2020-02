Terrassa destina 300 mil euros a mantenir i reparar el clavegueram

Laura Mangas

06.02.2020 | 04:00

L'Ajuntament compta aquest any 2020 amb un total de 300 mil euros pel manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat. Amb aquest pressupost, el servei de Projectes, Obres i Manteniment de l'Espai Públic ha de resoldre les incidències del dia a dia, actuar davant els problemes urgents i fer les comprovacions regulars pel bon funcionament de la xarxa. Ara, el servei vol externalitzar la gestió d'aquesta feina per millorar la capacitat de resposta.La partida per ...