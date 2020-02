La Diputació es compromet amb una educació "equitativa, inclusiva i de qualitat"

06.02.2020 | 12:53

El diputat d'Educació de la Diputació de Barcelona, l'egarenc Alfredo Vega, va expressar ahir el compromís de la institució amb "una educació equitativa, inclusiva, i de qualitat per a tothom". Ho va fer durant la celebració de la Jornada Anual d'Educació 360, a on també va participar la directora de l'Aliança 360, Fathia Benhammou; la presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, Pilar Gargallo i el director de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín.

Sota l'eix Connexions per a l'equitat i per avançar en una educació compromesa amb l'equitat, la Diputació considera que és necessari reconèixer les activitats de fora escola com una part ineludible del dret a l'educació i alhora concebre el procés d'aprenentatge com un continu entre el dins i fora escola. Aquesta ha estat la intenció de la trobada que ha reflexionat sobre com els ecosistemes educatius locals poden fer que l'educació sigui una veritable palanca de canvi i de millora per a l'equitat. Durant la seva intervenció, el regidor egarenc i responsable d'Educació a la Diputació, Alfredo Vega, va subratllar que "aquest inici del mandat municipal és el moment per refermar el compromís polític de la Diputació amb l'Aliança 360 i en la construcció dels ecosistemes educatius locals". I va afegir que "l'equitat ha de ser un eix estratègic i un element de justícia social dins d'una societat amb desigualtats. Equitat entre la ciutadania i als territoris per una educació de qualitat".

En aquest sentit, Vega va insistir que "tenim l'obligació de garantir una educació equitativa, inclusiva, i de qualitat per a tothom, i la millor forma per fer-ho és amb l'impuls dels ecosistemes educatius locals".