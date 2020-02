El bus tanca 2019 amb rècord de gairebé 14 milions de viatges

Redacció

06.02.2020 | 04:00

El bus torna a tancar un exercici amb rècord de viatges a Terrassa, on ja frega els 14 milions de trajectes. La xarxa d'autobusos urbans no para de guanyar nous usuaris. En l'exercici 2019 es van registrar 13.992.585 desplaçaments en autobús a la ciutat, el que suposa un increment del 5,3 per cent més que l'any anterior.Les dades corresponen a l'anàlisi realitzada per l'empresa mixta Transports Municipals d'Ègara S. A. un cop tancat el darrer exercici. ...