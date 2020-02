Anava sense carnet i trenca la immobilització

06.02.2020 | 04:00

El cotxe tenia la ITV caducada i no era apte per circular, per les seves condicions precàries. I el conductor tenia el carnet retirat. El van enxampar dimarts circulant de manera imprudent per una zona verda a Roc Blanc. Uns policies van immobilitzar el vehicle però poc després van veure que algún havia trencat la immobilització. I van tornar a trobar el turisme, aquesta vegada al carrer de Volta. El conductor va acabar imputat.

Un ciutadà va trucar a les tres de la tarda a la Policia Municipal per informar que un vehicle estava circulant de manera negligent per l'interior de la zona verda situada entre els carrers d'Icària i de Sicília, al barri de Roc Blanc. Diversos agents es van desplaçar al sector. I van localitzar el vehicle.

Un cop interceptat, els policies van identificar el conductor i no van trigar en saber que tenia vigent una pèrdua del permís de conduir. Quedava investigat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit, per conduir sense el carnet preceptiu. La Policia Municipal va immobilitzar el cotxe a uns metres, al carrer de Bailén. Tenia la ITV caducada i es va formular la pertinent denúncia per aquest motiu. A més, els guàrdies van cursar un informe adjunt per les condicions tècniques del vehicle, insuficients per poder circular.

La història no va acabar amb la denúncia i la immobilització, com acaben gairebé totes aquestes actuacions. Uns agents van tornar poc després al carrer de Bailén per comprovar si el vehicle seguia allà. I allà no hi era. La immobilització estava trencada. Després de fer una altra denúncia per aquesta raó, una dotación policial va localitzar el cotxe al carrer de Volta. En aquesta ocasió, una grua d'Egarvia el va endur al dipòsit municipal.