213 mil turistes van visitar els museus i monuments de Terrassa el 2019

06.02.2020 | 18:16

Les visites als museus i monuments patrimonials de la ciutat van pujar l'any passat fins a arribar les 213.433 persones, un 3,5 més que l'any anterior. La xifra confirma la tendència a l'alça del turisme dels darrers anys a Terrassa, on el nombre de grups i persones que han requerit servei de guia també ha pujat de manera significativa. Durant 2019 van visitar Terrassa 518 grups organitzats, per un total de 8.139 persones, un 16,2 per cent més. De tots els turistes que han entrat als museus i al patrimoni, un 83 per cent són persones de fora de la ciutat.