Xerrades sobre recursos per a discapacitats

05.02.2020 | 04:00

L'Ajuntament, a través de l'oficina de Capacitats Diverses, ha organitzat un cicle de sessions informatives per tal de fer més accessible a la ciutadania els principals recursos vinculats a la discapacitat. El cicle, titulat "A prop teu", tindrà una primera edició entre els mesos de febrer i juny a tres districtes de la ciutat: el 2, el 4 i el 6.

Inclourà dues menes de sessions: d'una banda, xerrades en grups reduïts, en què es repassaran els principals recursos, serveis, ajudes i bonificacions a què tenen dret les persones amb discapacitat. D'altra, espais d'assessorament individual per informar, orientar o derivar. Totes les sessions tindran lloc als centres cívics Montserrat Roig, Maria Aurèlia Capmany i President Macià, sempre en dimecres i al matí.

Inscripcions

Les sessions aniran a càrrec de personal municipal i seran gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia per telèfon (937 315 982) o bé mitjançant correu electrònic a l'adreça oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat. Les xerrades són obertes a tota al ciutadania, encara que, per la seva temàtica, es recomanen especialment a persones menors de 65 anys amb un grau de discapacitat a partir del 33%, així com a les seves famílies i a professionals i estudiants de l'àmbit social.

La primera sessió tindrà lloc el 12 de febrer al centre Montserrat Roig. Quan acabi el cicle es valorarà ampliar el projecte a més districtes i/o a altres hores o dies.