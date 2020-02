05.02.2020 | 04:00

ATerrassa hi ha dos centres educatius, en l'actualitat, que són una referència en l'ensenyament de cicles d'FP de la família d'industrial. Són l'Institut Santa Eulàlia i Salesians però la mesura, per ara, només beneficiarà als centres públics i no als privats/concertats. Des de Salesians-Terrassa, el director acadèmic, Josep Guimerà, considera que la iniciativa del departament d'Educació és positiva ...