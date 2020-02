Conduïa el seu ciclomotor però no tenia el permís

05.02.2020 | 04:00

Era la titular, sí, però no podia conduir aquell ciclomotor, senzillament perquè mancava del permís preceptiu per a fer-lo. Una dona ha estat denunciada per la Policia Municipal després que uns agents l'enxampessin manejant sense carnet un vehicle de dues rodes que estava al seu nom. Els guàrdies locals van parar el ciclomotor el divendres al vespre al carrer de Colom, al costat de la carretera de Montcada. El vehicle va ser traslladat a la Prefectura ...