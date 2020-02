Carles Sora: "Volem ser l'ESCAC de les arts digitals a Catalunya"

Mercè Boladeras

05.02.2020 | 04:00

El Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia (CITM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Terrassa acaba d'estrenar nou director. Carles Sora (Alella, 1980), graduat en Multimèdia per la mateixa escola i doctor en Comunicació Interactiva per la UPF, va prendre possessió del càrrec aquest dilluns 3 de febrer (primer dia lectiu del mes) i ha volgut explicar els seus objectius i fer-ne difusió.Sora vol que el CITM es consolidi com el ...