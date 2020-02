Un cable de telefonia es despenja a Ca n'Anglada

05.02.2020 | 04:00

Un cable de telefonia es va despenjar el dilluns a la nit en el barri de Ca n'Anglada i van haver d'intervenir efectius de bombers per a fixar-lo. La incidència va tenir lloc a les 10.30 de la nit al carrer de Mossèn Àngel Rodamilans, al costat del número 187, prop del carrer de Sant Tomàs. El cable caigut impedia la circulació de vehicles i el cos de Bombers de la Generalitat va ser alertat per a fixar-lo. El pas per la zona va quedar interromput mentre durava la intervenció dels bombers.