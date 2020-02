El bus urbà frega per primer cop els 14 milions de viatgers

05.02.2020 | 17:47

Els autobusos urbans de Terrassa continuen guanyant viatgers. El servei, gestionat per l'empresa mixta Transports Municipals d'Ègara SA, ha tancat l'exercici 2019 amb 13.992.585 viatges, un 5,33 més que l'exercici anterior.

La xifra suposa un nou rècord de viatgers pel transport públic urbà, que l'any passat van fer servir per als seus desplaçaments 53.400 persones cada dia. Les línies amb més usuaris són, de major a menor, l'L1, l'L3 i les línies de les avingudes (L8 i L9), amb 1,7 milions de viatgers cadascuna. Les línies L2, L4 i L5 han registrat una mitjana d'1,2 milions de passatgers respectivament.

Respecte a la fiabilitat del servei, la tinenta d'alcalde de l'àrea de Territori i sostenibilitat, Lluïsa Melgares ha afirmat que els autobusos urbans compleixen els horaris estipulats "en un 99,6 per cent. La fita s'ha pogut assolir, entre altres accions, per la incorporació de deu vehicles híbrids nous, que han permès baixar l'edat mitjana de la flota i també millorar les freqüències de pas d'algunes línies".