04.02.2020 | 04:00

L'Ajuntament ja disposa de data per a la primera reunió de treball de la comissió bilateral Terrassa-Generalitat. Després d'alguns canvis, l'alcalde, Jordi Ballart, està citat el pròxim 20 de febrer. Tot i que el president de la Generalitat, Quim Torra, es va comprometre a assistir a aquesta primera reunió, que, de fet, serà la sessió de constitució d'aquest nou òrgan, finalment, no hi serà present. Així ho ...