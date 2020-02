Ofensiva municipal per a donar ús als solars en mal estat

Laura Hernández

04.02.2020 | 04:00

Posar fi a la imatge de solars buits, plens de brutícia i matolls o amb rates i donar-los un ús ciutadà, com a aparcament, hort urbà, cooperativa d'habitatges o habitatge públic. La regidoria d'Urbanisme posa en marxa una ofensiva per acabar amb les finques urbanes en mal estat i ho fa via pressió punitiva. "La llei obliga als propietaris a mantenir els solars en correctes condicions - comenta Carles Caballero, regidor d'Urbanisme-. Intentarem ...