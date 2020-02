El nou director del CITM de la UPC, Carles Sora, vol que l'escola sigui un referent de país

04.02.2020 | 11:56

El El nou director del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la UPC a Terrassa, Carles Sora, vol que "l'escola sigui un centre de referència al país i fora del mateix en arts digitals". Sora, exalumne del centre on es va graduar en Multimèdia, considera que el CITM té moltes coses a favor per liderar aquest àmbit. "Som l'única escola de l'Estat espanyol que aglutina estudis en Multimèdia, Videojocs i Disseny, animació i art digital i, per tant, això de per si ja és una oportunitat molt gran per establir un cercle que uneixi formació, recerca i empresa. També ens agradaria tenir més presència en col·laboracions a la ciutat". Carles Sora (Alella, 1940) s'ha incorporat com a director del CITM després d'una estada acadèmica d'investigació de dos anys al prestigiós MIT de Massachussets dels Estats Units.