Més de 23 mil euros girats al propietari d'una finca

04.02.2020 | 04:00

No respondre als requeriments municipals per procedir al manteniment d'un solar en mal estat no eximeix d'haver d'afrontar el cost de l'adequació. L'exemple és el titular d'una pastilla de terreny al barri de Ca N'Anglada a qui l'Ajuntament ha girat una factura de 21.556,84 euros pels treballs d'adequació i una segona de 1.796,53 euros en concepte de taxes. En total: 23,353 euros que haurà d'abonar a l'administració.L'expedient municipal correspon al solar ...