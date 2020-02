Mans Unides obre campanya per un projecte laboral a Cuba

Mercè Boladeras

04.02.2020 | 04:00

La delegació de Mans Unides ha engegat la nova edició de la seva campanya anual que a Terrassa té com a objectiu porta a terme un projecte d'acompanyament educatiu i professional a Camagüey (Cuba). L'acció vol donar eines a emprenedors i pagesos d'aquella zona perquè puguin sortir-se'n amb iniciatives que els permetin obtenir recursos per ser els més autònoms possibles.La campanya va ser presentada ahir per Elisenda Garcia, presidenta local ...