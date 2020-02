Un incendi causa destrosses en un habitatge al carrer de Provença

Javier Llamas

04.02.2020 | 04:00

Per l'espectacularitat de l'operatiu d'emergències, "semblava que es cremava el bloc", va apuntar ahir un veí. No es cremava el bloc, però el diumenge sí que va cremar per complet l'habitació d'un habitatge en un edifici situat al carrer de Provença, a Sant Pere Nord. La propietària del pis i dos policies van ser atesos pel SEM.

Els serveis d'emergències van saber del foc a les 12.45 del migdia. Quatre dotacions de bombers van acudir al bloc, prop de la cantonada amb el carrer de Manresa. Van arribar també unitats de la Policia Municipal i ambulàncies.

Confinats

Sortia fum de la quarta planta. No era un fum molt fosc, segons testimonis.

Dos agents de la Policia Municipal van actuar immediatament i van sufocar l'incendi amb extintors. Els veïns del bloc van quedar confinats en els seus domicilis fins que el foc va estar controlat, uns quinze minuts després de l'alerta. Després va arribar el moment de ventilar la finca, perquè el foc va cremar una habitació però la fumera va afectar la resta de l'habitatge i a l'escala comunitària.

La propietària del pis i dos agents van ser atesos pel SEM, que els va fer la prova d'inhalació de CO2. Els resultats van ser negatius i no va ser necessari el trasllat dels afectats a centres hospitalaris.