Un incendi causa destrosses en un habitatge al carrer de Provença

Javier Llamas

04.02.2020 | 04:00

Per l'espectacularitat de l'operatiu d'emergències, "semblava que es cremava el bloc", va apuntar ahir un veí. No es cremava el bloc, però el diumenge sí que va cremar per complet l'habitació d'un habitatge en un edifici situat al carrer de Provença, a Sant Pere Nord. La propietària del pis i dos policies van ser atesos pel SEM.Els serveis d'emergències van saber del foc a les 12.45 del migdia. Quatre dotacions de bombers van ...